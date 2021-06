Bruno Barbieri con 4 Hotel fa tappa a Milano

Dopo aver fatto tappa a Venezia, in Toscana e in Alto Adige, le sfide tra gli albergatori d'Italia, guidate da Bruno Barbieri, arrivano a Milano. Domani su Sky e Now lo chef stellato sarà protagonista di un nuovo inedito episodio di Bruno Barbieri 4 Hotel, una produzione originale Sky realizzata da Banijay Italia, ambientato nella cosmopolita metropoli lombarda.

I quartieri di Porta Romana, Stazione Centrale, Porta Venezia e Porta Volta fanno da sfondo alla quarta puntata, attesa per giovedì 10 giugno, alle ore 21.15, su Sky Uno, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su Now.

A gareggiare ci saranno «Un posto a Milano» di Nicola; «Grand hostel Coconut» di Claudio; «Ostelzzz» di Fabietto e, infine, «La Favia» di Fabio. Come sempre, l'esigentissimo e severo esperto di hotellerie Bruno Barbieri e i concorrenti trascorreranno un giorno e una notte nei reciproci alberghi: dopo il check-in, sperimenteranno e metteranno alla prova accoglienza, stile, pulizia, eventuali servizi offerti dall'hotel e l'ospitalità di ciascun albergatore, la loro capacità di trasformare un semplice pernottamento in un'esperienza indimenticabile alla scoperta di un territorio.

L'indomani, dopo la colazione, faranno il check-out, dopodiché saranno chiamati a esprimere i propri giudizi su 5 categorie: i loro voti, da 1 a 10, valuteranno infatti location, camera, servizi, prezzo e, per la prima volta, la colazione, il pasto che ogni albergo che si rispetti considera il suo fiore all'occhiello. Il viaggio di Bruno Barbieri 4 Hotel, da nord a sud, proseguirà poi con le altre tappe: Lecce, Maremma, Abruzzo, Basilicata.

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti a "News in 5 minuti" per ricevere ogni giorno una selezione delle principali notizie

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it