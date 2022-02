Andrea Grasselli alla ricerca di video d’epoca girati al Carmine

Cercansi video d’epoca ambientati al Carmine, per raccontare il quartiere con lampi di spontanea vivacità. L’appello è del regista bresciano Andrea Grasselli, già artefice del potente ritratto del cantautore Ettore Giuradei «La nostalgia della condizione sconosciuta» e di recente pluripremiato per «Zenerù» che, sullo sfondo della Val Seriana, mette a fuoco il rapporto tra singolo individuo e società, tema-fulcro della sua ricerca artistica.

Con lo stesso tipo di sensibilità il cineasta «torna a casa» per realizzare un nuovo progetto nel cuore della città: il film «Carmine - Canto di strada». «Sarà interamente girato nel centro storico - spiega Grasselli - e prevede una costruzione visiva che metterà in relazione la vita del quartiere nel periodo tra gli anni Sessanta e gli Ottanta con quella odierna. L’intenzione è realizzare un documentario dal respiro internazionale, che diffonda il patrimonio immateriale del Carmine a scopo storico-sociale. Per la collettività avrà il valore di un "film di famiglia". Inizierò a breve le riprese, dureranno circa 15 mesi».

Nel frattempo la produzione, a cura della società Om Video, è alla ricerca di filmati, sia professionali sia amatoriali, di qualsiasi formato (Super8, Normal8, Betamax, Vhs) realizzati al Carmine nei suddetti decenni del passato. Il materiale verrà selezionato e utilizzato nell’opera per contestualizzare il racconto della contemporaneità e creare un impianto visivo che evochi un immaginario fortemente significativo. Chiunque sia in possesso di video d’epoca può contattare direttamente il regista (scrivendo a andrea_grasselli@tiscali.it oppure telefonando al 333.2327369).

La preparazione di «Carmine - Canto di strada» è stata sviluppata nel workshop InProgress del Milano Film Network, prestigioso laboratorio per l’ideazione e la scrittura di film. Il progetto vede il coinvolgimento del Comune di Brescia e di due Film Commission: Lombardia e Torino Piemonte.

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it