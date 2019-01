A Palazzo Martinengo uno zoo in 80 dipinti

Uno zoo in 80 dipinti che raccontano di cani, gatti, animali della fattoria, animali esotici: è in un’immagine la mostra che apre sabato 19 gennaio a Palazzo Martinengo, in città.

«Gli animali nell'arte dal Rinascimento a Ceruti» è il titolo di questa esposizione, unica nel suo genere, che documenta il ruolo centrale che gli animali hanno avuto nella pittura italiana tra Cinquecento e Settecento. In mostra opere, tra gli altri, del Guercino, di Ceruti, più conosciuto come Pitocchetto, Grechetto, Campi.

L'esposizione che, oltre agli aspetti artistici, esplora il rapporto fra uomini e animali è organizzata dall'Associazione amici di Palazzo Martinengo, col patrocinio di Regione Lombardia, Provincia e Comune Brescia. Grazie alla partnership con il WWF in ogni sala sono state realizzate apposite schede sui temi della salvaguardia dell'ambiente, delle specie protette e della biodiversità.

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti a "News in 5 minuti" per ricevere ogni giorno una selezione delle principali notizie

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it