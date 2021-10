5 ottobre 2011: muore Steve Jobs

Continua oggi la pubblicazione di «Accadde oggi», spazio che accoglie le vignette «in punta di matita» firmate da Luca Ghidinelli. Il vignettista bresciano ci porta ogni giorno attraverso una sua tavola a ripercorrere una data storica, un anniversario del mondo sportivo o degli spettacoli, una ricorrenza legata al mondo della politica o della cronaca. Un'occasione per ricordare - in un sorriso - un momento del passato più o meno remoto avvenuto in data analoga a quella della giornata corrente.

Buona lettura.

5 ottobre 2011

A Palo Alto, in California, muore Steven Paul Jobs, universalmente conosciuto come Steve Jobs, imprenditore, informatico ed inventore statunitense, famoso in tutto il mondo per essere stato il co-fondatore di Apple Inc., di cui è stato amministratore delegato fino al 24.08.2011, quando per l'aggravarsi della malattia si dimise dall'incarico.

Con Apple ha introdotto sul mercato mondiale prodotti di successo tra i quali: Macintosh, iMac, iPod, iPhone ed iPad e fu tra i primi ad intuire la potenzialità del mouse e dell'interfaccia grafica basata sulle icone.

