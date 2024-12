Un aiuto alla Tonini-Boninsegna nel nome di Gianni Fratus

Un progetto di stimolazione multisensoriale per aiutare la riabilitazione dopo cerebrolesioni

Gli esterni della Tonini Boninsegna - Neg © www.giornaledibrescia.it

S’incrociano, talvolta, le strade che percorriamo come le trame delle vicende che in questo spazio raccontiamo. È il caso della Stanza Giovanni Fratus, multisensoriale, in realizzazione all’interno di un complesso progetto di ristrutturazione in corso nella Residenza sanitario-assistenziale per disabili Tonini-Boninsegna di via Buttafuoco, in Maddalena, a Brescia. Realizzazione che lega Brescia a Coccaglio, in Franciacorta, e al compianto Gianni Fratus, a lungo magistrale patron dell’Hotel Touri