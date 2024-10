Spopolamento e maltempo: la montagna frana sulla città

Senza la cura delle montagne non ci sono città sicure. L’abbandono delle aree montane e delle zone rurali genera crisi ambientali, anche nel Bresciano

Un paesaggio montano - Foto © www.giornaledibrescia.it

Mi trovo in Alta Valtrompia in uno di questi giorni piovosi d’ottobre 2024. Anche qui, per via delle piogge copiose dell’ultimo periodo, la situazione è di preoccupazione se non di allerta: risalgono a poche settimane fa i danni che pioggia e fango hanno causato alla Fonte Busana di Collio. Il maltempo ha rovinato la Fonte Busana: danni per 120mila euro Con la Valcamonica e la Valsabbia il territorio condivide il considerevole spopolamento in atto da tempo. Il mix tra mancanza d’opportunità, qui