Rocco di Torrepadula e quell'ideale ponte tra la Franciacorta e gli Usa

L’artista che vive in Franciacorta ha dato vita al progetto artistico «A Postcard for Floyd. A Cieco Sight Story» per ricordare la morte di George Floyd

2 ' di lettura

Giangiacomo Rocco di Torrepadula - © www.giornaledibrescia.it

Mi trovo in Franciacorta, tra le colline di Monticelli Brusati, dove vigneti e manifatture d'eccellenza convivono come in gran parte del territorio. Qui vive, per convinta scelta, Giangiacomo Rocco di Torrepadula, artista, già imprenditore e promotore di startup innovative in Italia e negli Stati Uniti. Da alcuni anni ha scelto di abbracciare la passione per l'arte, a lungo maturata attraverso la fotografia. Cartoline per George Floyd: tutti contro razzismo e indifferenza Dall'amore per l'arte a