Palafitte di Sulzano, il degrado regna dove trionfò un progetto unico e coraggioso

Di proprietà del Demanio, la struttura è tristemente vuota da almeno dieci anni: quando e come potrà avere una nuova vita?

1 ' di lettura

La scritta sul muro esterno delle Palafitte - © www.giornaledibrescia.it

Percorro la litoranea Sebina orientale e una scritta mi attrae: vergogna, ristrutturatemi… Fermo d’istinto la vettura per immortalarla, rimuginando tra ricordi e amarezza. La struttura delle Palafitte a Sulzano, conosciuta per aver ospitato per una trentina d’anni l’omonimo ristorante, suggestivo per la posizione e apprezzato per la cucina proposta, gestito da Silvano Neretti, conosciuto sino alla sua dipartita anche per le doti di guaritore pranoterapeuta, sprofonda desolatamente nell’abbandono