Nell’agosto di 37 anni fa la tragica alluvione in Valcamonica

Percorrendo la Statale 42 all’altezza del Crist di Niardo ancora si notano i danni provocati dall’alluvione del 2022: il pensiero corre alla terribile notte di tregenda che sferzò ventidue paesi della valle dell’Oglio

Una foto dei danni a Niardo nel 1987 - New Eden Group © www.giornaledibrescia.it

Percorrendo la Statale 42 all’altezza del Crist di Niardo ancora si notano i danni provocati dall’alluvione del luglio 2022. Il pensiero corre all’estate 1987, quella degli sconvolgenti eventi meteo in Valtellina, che relegarono in secondo piano quanto di disastroso avvenne in Valcamonica. Niardo, trentacinque anni dopo l'esondazione si ripete Il 24 agosto fu una terribile notte di tregenda che sferzò ventidue paesi della valle dell’Oglio, anche se solo otto sarebbero stati riconosciuti come des