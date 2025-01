Montichiari e l’Enciclopedia Treccani

Un secolo fa nasceva l’Istituto Treccani e la celebre e autorevole enciclopedia nazionale ha anche radici bresciane

In viaggio dal Mantovano a Brescia, lascio la tangenziale per il desiderio di passeggiare al cospetto del Castello Bonoris. In piazzetta San Rocco scorgo la sede della Biblioteca comunale Giovanni Treccani degli Alfieri. Si tratta di una delle più antiche biblioteche della nostra provincia, il cui nome è legato a un illustre figlio della dinamica città dell’Est Bresciano. Giovanni Treccani nacque infatti a Montichiari nel 1877 e si deve in gran parte a lui la realizzazione della celebre Enciclop