Il ricordo di Gino Medici, incisore di Ome

Decano degli incisori bresciani, rifuggiva dai riflettori, ed è considerato il Fondatore della moderna scuola incisoria italiana

Gino Medici, tra i maggiori incisori del nostro Paese © www.giornaledibrescia.it

Mi trovo nella piazza di Ome e l'incontro con un conoscente apre squarci di memoria su una figura artistica ricordata con stima: Francesco Medici, per tutti Gino, classe 1924, scomparso a metà del 2021. Lo scorso anno il chiostro di San Francesco a Brescia ospitò una mostra delle sue opere dedicate al Santo di Assisi, a 100 anni dalla nascita dell'artista e 800 dalla composizione del Cantico delle Creature. Pensiero artistico Medici è stato uno di quei talenti silenziosi che hanno saputo dare fo