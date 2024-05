Il ricordo del professor Ugo Vaglia

Il colto valsabbino lasciò un segno profondo in molti ambiti sociali e culturali bresciani

1 ' di lettura

Il professor Ugo Vaglia

Discendendo dal Trentino lungo l’ex statale 237 del Caffaro, giunto a Nozza di Vestone percepisco un impercettibile eppur chiaro segnale. Realizzo che il richiamo è alla figura del professor Ugo Vaglia: le sue spoglie riposano nel cimitero della vivace frazione dal 1995. Mi fermo per onorarne la memoria, ricordando i partecipati funerali in quel luglio di ormai sei lustri or sono. Rivedo i suoi profondi occhi chiari e immagino la sua infanzia tra queste contrade, dove nacque nel novembre 1909. D