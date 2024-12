Cultura e consapevolezza per contrastare gli infortuni sul lavoro

Per prevenire morti e incidenti servono educazione e condivisione sin dai primi anni della formazione scolastica

2 ' di lettura

Un caschetto - Foto Unsplash

Nella nostra provincia ricca di luoghi e iniziative sono molti anche i poli d’incontro e di confronto. Capita così di approdare a Mompiano, in un angolo dove la frenesia della città si consegna alla serenità di prati ancora verdi e di boschi che regalano silenzio e tranquillità. Qui, in una uggioso sabato mattina di un dicembre sempre più vicino a regalare il suo rassicurante profilo natalizio, la sorpresa è rappresentata dallo scoprire oltre 150 imprenditori e professionisti riuniti per confron