Mille Miglia 2019, da Bologna a Brescia: la quarta e ultima tappa

Una quarta tappa all’insegna delle novità per la Mille Miglia 2019. Il percorso rispetto allo scorso anno è del tutto cambiato: niente passaggio milanese, per esempio, ma tanta Emilia Romagna prima dell’ingresso trionfale nel Bresciano.

Oggi alle 7 via da Bologna diretti verso la Leonessa, finale di tappa della Mille Miglia 2019, con Moceri e Bonetti ancora in testa e Vesco e Guerini a dar battaglia. Non certo un percorso lineare, quanto piuttosto una serie di lente deviazioni in modo da toccare alcuni tra i più caratteristici angoli delle ultime due regioni che saranno attraversate dalla corsa: Emilia Romagna e la nostra Lombardia.

Alle spalle Bologna, dunque, il serpentone ha attraversato Modena e Reggio Emilia, poi si sposterà sugli Appennini per toccare Langhirano e Parma. Proprio a Parma sarà effettuata la sosta per il pranzo a palazzo Ducale: le auto saranno parcheggiate in bella mostra nel parco del palazzo.

Trascorsi i consueti 45 minuti necessari per il pasto, gli equipaggi si dirigeranno verso Busseto e Cremona, dove effettueranno una sosta in piazza Guglielmo Marconi: anche qui, occasione ghiotta per apprezzare le auto da vicino. Poi arriveranno a Montichiari, in piazza Santa Maria, a Ghedi, dove all’aeroporto militare faranno una prova cronometrata per il Trofeo Diavoli Rossi, quindi Travagliato, con un controllo timbro in piazza Libertà. Infine, la meta più agognata: Brescia.

Le auto storiche saranno come di consueto precedute al loro passaggio dai due «tributi», il Ferrari Tribute 1000 Miglia e il Mercedes-Benz 1000 Miglia Challenge, che insieme portano in strada la bellezza di 140 supercar moderne: la prima vettura a oltrepassare il traguardo all’Iveco lo farà alle 14.30; la prima della Mille Miglia alle 16.

