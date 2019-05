Mille Miglia 2019, Bonomi: «Siena, uno spettacolo straordinario»

«Il tempo finora ci sta aiutanto e quest'edizione sta andando molto bene. Siena, poi, è un vero spettacolo». Il presidente dell'Aci di Brescia, Aldo Bonomi, sorride e si gode lo splendore della cittadina toscana che ha accolto le auto della Mille Miglia stendendo un tappeto verde in Piazza del Mercato.

Dopo Siena la terza tappa prevede Vinci, in occasione dei 500 anni dalla morte del grande Leonardo, per raggiungere in serata Bologna.

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti a "News in 5 minuti" per ricevere ogni giorno una selezione delle principali notizie

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it