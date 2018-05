Mille Miglia, prima la Madonnina e poi la cavalcata verso casa

La quarta e ultima tappa della Mille Miglia si snoda tra Parma e l’arrivo a Brescia. In mezzo tanta Lombardia, con la novità del passaggio in piazza Duomo, a Milano, ma pure tanti paesi dell’Ovest bresciano, pronti ad accogliere la corsa più bella del mondo.

Le vetturedi buon’ora, prima di toccare Fidenza, Salsomaggiore e Piacenza. Superato il Po l’ingresso in Lombardia da Lodi e - da lì - il tragitto verso il salotto buono della metropoli meneghina, sotto la Madonnina. Ancora a nord, i mezzi arriveranno all’, dove è fissato il pranzo.

Nel primo pomeriggio via verso est, tra Bergamo, Pontoglio e Chiari, per poi entrare in Franciacorta, lambendo i centri di Coccaglio e Rovato. Quest’anno protagonisti del passaggio franciacortino saranno gli abitanti della frazione rovatese di Lodetto, dove i mezzi storici effettueranno un rallentamento davanti alle scuole di via Milano. Qui, a tutti gli equipaggi, verrà consegnato un disegno a tema Mille Miglia realizzato dagli alunni della primaria e dell’infanzia, oltre a un omaggio offerto dalla Città di Rovato. I mezzi della Mille Miglia, dopo Lodetto, proseguiranno in direzione del centro storico di Ospitaletto, prima della cavalcata finale verso il castello di Brescia.

