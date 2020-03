Spettacoli rinviati causa coronavirus: la panoramica

Ultimi aggiornamenti sugli spettacoli rinviati a data da destinarsi (e su eventuali date di recupero), in ottemperanza all’ordinanza emanata dalla Regione Lombardia in tema di contenimento del contagio da coronavirus, provvedimento valido fino all’8 marzo compreso.

Oltre alle indicazioni di(che trovate spiegate punto per punto nei comunicati allegati a questo articolo), ecco qui di seguito una panoramica delle date degli spettacoli coinvolti dal decreto.

Rinviato a nuova data lo spettacolo di Angela Finocchiaro in programma al Teatro Santa Giulia di Brescia (Villaggio Prealpino) sabato 7 marzo.

Rinvio pure per «The Pozzoli’s Family» previsto sabato 7 marzo al Dis_Play Brixia Forum: la nuova data è venerdì 24 aprile. I biglietti acquistati sono validi per la nuova data. Per eventuali rimborsi, rivolgersi al punto vendita di acquisto entro e non oltre il 10 marzo.

È stato rinviato a data da destinarsi il «Metamorfosi Festival»: le organizzatrici hanno voluto effettuare comunque la parata iniziale del 28 febbraio scorso, mandandola in streaming su Facebook (circa 2.000 le visualizzazioni), ma poi hanno dovuto decidere per un rinvio a data da definirsi dell’intera manifestazione, che sarebbe durata fino a domenica, 8 marzo, in varie sedi della città.

Per la stagione «Us da le as», i due appuntamenti di questo fine settimana non avranno luogo.

Annullato il concerto «InCanto - Quando l'opera incontra il musical» con Paolo Battaglia, previsto per venerdì (6 marzo) alle 21 al Teatro Bonoris di Montichiari (rimborso biglietti: al Museo Lechi mercoledì 4, giovedì 5 e venerdì 6 marzo in orario 10-13 e 14,30 -18). Sempre al Bonoris, sospesa la vendita dei biglietti per la commedia dialettale del Concorso El Rial prevista per il 15 marzo alle 17 (aggiornamenti sull’appuntamento da martedì 10 marzo).

Festival pianistico. Le biglietterie del Teatro Grande e del Teatro Sociale sono chiuse martedì 3 marzo (giornata riservata ai nuovi abbonati sostenitori). Martedì 3 marzo dalle 13.30 alle 19 il Festival invita i nuovi abbonati sostenitori a prenotare il loro abbonamento al numero dedicato: tel. 338.7372737.

Salvo ulteriori disposizioni, le giornate di rinnovo del 10 e 11 marzo si terranno come da calendario. Tutti gli aggiornamenti sono riportati sul sito www.festivalpianistico.it e sui social media del Festival.

