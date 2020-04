Il Pd lombardo: «Tito Boeri per la regia della ripartenza»

Nominare Tito Boeri come coordinatore della Fase due dell'emergenza Covid-19. È questa la proposta che il Pd lombardo lancia alla Giunta di centrodestra guidata da Attilio Fontana. «Si sta ragionando molto sull'emergenza noi riteniamo urgente ragionare sul futuro e sulla ripresa. È urgente una cabina di regia che metta insieme politica e scienza che costruisca piano industriale regionale completamente nuovo, che tenga conto delle peculiarità dei territori a livello provinciale» ha spiegato il consigliere regionale del Pd Samuele Astuti durante un punto stampa su Facebook.

A capo della cabina, «noi abbiamo un nome da proporre alla Regione Lombardia, importante, capace, che può aiutare la nostra regione a superare questa difficoltà, che è Tito Boeri. Una persona che ha le qualità tecniche e anche umane per aiutarci in questo percorso», ha spiegato Astuti. «La giunta ha scelto Bertolaso per un singolo progetto settoriale, noi vogliamo una personalità che unisca, che tenga insieme i diversi mondi», ha aggiunto il capogruppo Fabio Pizzul, rilanciando il nome dell'economista ed ex presidente dell'Inps.

