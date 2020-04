Covid: test sierologici a Brescia, 20mila al giorno in regione

«Saranno effettuati 20.000 test sierologici al giorno, dal 21 aprile, cominciando dagli operatori sanitari e socio sanitari della Lombardia».

Regione Lombardia passa alla fase2 della lotta al coronavirus sottoponendo i cittadini al test sierologico studiato al San Matteo di Pavia. L’obiettivo è verificare chi ha gli anticorpi del Covid e capire se questi possano in qualche modo essere uno scudo permamente come succede, ad esempio, per il morbillo o la varicella, oppure a tempo limitato come accade per l’influenza.

Verranno sottoposti al test anche «i cittadini che devono tornare al lavoro con particolare riferimento alle province di Bergamo, Brescia, Cremona e Lodi», viene sottolineato nella nota.

