Covid, Onu: «Pausa umanitaria» di 90 giorni nelle guerre

Il Consiglio di Sicurezza dell’Onu vuole chiedere una «pausa umanitaria» di 90 giorni nelle guerre in tutto il mondo come parte della lotta contro il coronavirus.

È quanto si afferma in una bozza di risoluzione di cui l’Ansa ha avuto visione. Il documento «invita tutte le parti nei conflitti armati a impegnarsi immediatamente per una pausa umanitaria di almeno 90 giorni consecutivi», che servirebbe per «consentire la consegna sicura, senza ostacoli e prolungata dell’assistenza umanitaria, e la fornitura di servizi da parte di attori umanitari imparziali».

Il testo è frutto di negoziati che durano da settimane tra i Quindici, ma ancora non è stata fissata una data per il voto poiché rimane da risolvere la spinosa questione di come affrontare il ruolo dell’Oms, agenzia fortemente criticata dagli Stati Uniti.

Il segretario generale Antonio Guterres il mese scorso ha chiesto un cessate il fuoco globale immediato alla luce dell’emergenza per il Covid-19, ma la bozza di risoluzione riguarderebbe solo i paesi i cui conflitti sono già al vaglio del Consiglio di Sicurezza, tra cui Siria, Yemen, Afghanistan, Mali, Centrafrica, Libia, Colombia e Sudan.

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti a "News in 5 minuti" per ricevere ogni giorno una selezione delle principali notizie

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it