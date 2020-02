Coronavirus, tamponi eseguiti solo a chi ha i sintomi: 12 i morti

C’è una nuova vittima per il coronavirus in Italia, la dodicesima. Si tratta di una persona deceduta in Emilia Romagna. L’aggiornamento è arrivato dal commissario straordinario Angelo Borrelli nel corso della conferenza stampa alla Protezione civile.

I contagiati sono in tutto 374, tenendo anche conto delle vittime accertate e del ricercatore guarito e dimesso dalla Spallanzani, così suddivisi: la Lombardia registra 258 casi, Veneto 71 casi, Piemonte 3, Lazio 3, Liguria 3, Marche 1 e Bolzano 1.

Da oggi verranno eseguiti i tamponi per il coronavirus «solo sui soggetti sintomatici» ha aggiunto il direttore del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli alla protezione civile. I tamponi effettuati finora hanno dato nel 95% dei casi esito negativo, ha spiegato, confermando che il rischio contagio «è elevato nei soggetti sintomatici mentre è marcatamente più basso nei soggetti asintomatici». Da qui la «scelta di eseguire i tamponi solo sui soggetti sintomatici, visto che siamo in un periodo di pandemia».

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti a "News in 5 minuti" per ricevere ogni giorno una selezione delle principali notizie

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it