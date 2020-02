Coronavirus, scuole: nodo ancora da sciogliere

Tutto rinviato a domani. Per una decisione in merito alla riapertura o alla chiusura prorogata delle scuole, imposta dall'emergenza Coronavirus, bisogna attendere ancora. Regione Lombardia da parte sua ha chiesto al Governo una proroga di una settimana, sulla base delle indicazioni che vengono dal mondo della scienza, che ribadisce come ora lo sforzo per contenere la diffusione del virus sia fondamentale.



I vertici regionali non mancano di far trasparire l'irritazione per una decisione che, comunicata così tardi, rischia di complicare ulteriormente la gestione alle famiglie, oltre che alle scuole, di una situazione già di suo non semplice



Il solo auspicio è che si tratti di una questione di ore e che un po' di chiarezza possa consentire a mamme e papà, oltre che a dirigenti e insegnanti di organizzarsi per il meglio.

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti a "News in 5 minuti" per ricevere ogni giorno una selezione delle principali notizie

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it