Coronavirus, Italia: più di mille morti. Macron chiude le scuole

Superate i mille morti con il coronavirus. Secondo i dati della Protezione Civile, le vittime sono 1.016, con un incremento di 189 rispetto alla precedente rilevazione; 12.839 i malati, 1.258 i guariti. In Lombardia i positivi al virus sono 8.725, 1.445 più, i decessi 744, 127 di più, le persone dimesse sono 1.085. Il governatore Fontana, che aveva chiesto le misure più drastiche in tutta Italia per arginare il virus, rileva discrasie nel decreto e accusa: si poteva fare di più. Intanto in Cina il peggio sembra essere passato: solo 8 i nuovi contagi, guarigioni all'80%. I decessi sono 7.

Macron chiude scuole e università in Francia fino a nuovo ordine e chiede agli over 70 di restare a casa. «Il coronavirus è l'emergenza sanitaria più grave in cento anni. Prepariamoci a una seconda ondata sui giovani», dice in un discorso alla nazione.

Per fermare il virus, intanto, l'Europa è pronta a sospendere Schengen e chiudere le frontiere.

Washington blocca per 30 giorni i viaggi in Usa dall'Europa, tranne che dal Regno Unito. L'Europa replica seccata all'accusa di Trump di essere stata lenta a reagire all'epidemia.

La moglie dI Justin Trudeau è positiva al coronavirus. Il premier canadese è in autoisolamento. Al momento non è stato ancora sottoposto al test perché non mostra sintomi. Trudeau resta in auto isolamento.

Intanto i Giochi di Tokyo 2020 sono a rischio, anche se il Cio non molla. Trump prima propone il rinvio di un anno, poi rivela una «fantastica conversazione» con il premier giapponese Abe e assicura che Grandi cose accadranno per il Giappone e il loro grande premier

