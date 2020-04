Coronavirus, in Italia 96.877 persone positive

Complessivamente sono 143.626 le persone in Italia risultate positive al coronavirus finora. Attualmente sono 96.877 le persone positive, con un incremento di 1.615 rispetto a ieri quando l'aumento era stato di 1.195 unità. Lo ha reso noto il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli. Sono 28.470 le persone guarite, con un aumento di 1.979 unità rispetto a ieri. I ricoverati con sintomi sono 28.399, in terapia intensiva 3.605, in isolamento domiciliare 64.873. I tamponi effettuati in totale sono 853.369.

I deceduti sono 18.279, 610 in più rispetto al dato complessivo alla data di ieri, ma questo numero potrà essere confermato solo dopo che l'Istituto Superiore di Sanità avrà stabilito la causa effettiva del decesso.

Ad oggi, in Italia sono stati 143.626 i casi totali. «I pazienti Covid in isolamento domiciliare senza sintomi o con sintomi lievi sono arrivati a 64.877, il 67% del totale, un dato cresciuto solo ad aprile dell'8%. Ciò dimostra il calo della pressione sugli ospedali, assieme al calo dei ricoverati nei reparti o in terapia intensiva». Lo ha detto il capo della Protezione civile Angelo Borrelli in conferenza stampa.

Nel dettaglio: i casi attualmente positivi sono 29.074 in Lombardia, 13.258 in Emilia-Romagna, 11.336 in Piemonte, 10.449 in Veneto, 5.703 in Toscana, 3.253 in Liguria, 3.401 nelle Marche, 3.532 nel Lazio, 2.873 in Campania, 1.978 nella Provincia autonoma di Trento, 2.301 in Puglia, 1.390 in Friuli Venezia Giulia, 1.942 in Sicilia, 1.566 in Abruzzo, 1.315 nella Provincia autonoma di Bolzano, 792 in Umbria, 876 in Sardegna, 765 in Calabria, 609 in Valle d'Aosta, 275 in Basilicata e 189 in Molise.

