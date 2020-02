Coronavirus, in Italia: 322 contagiati, i morti salgono a 11

Sono 322 i contagiati in Italia per il coronavirus, 39 in più rispetto all'ultimo aggiornamento delle ore 12 di oggi. Di questi 240 sono quelli censiti in Lombardia. Lo ha riferito il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli, fornendo il bollettino con i dati aggiornati. Dieci invece sono i morti per coronavirus.

Le vittime sono un 84enne di Nembro, in provincia di Bergamo, un uomo di 91 anno di San Fiorano e una donna di 83 anni di Codogno, entrambi in provincia di Lodi. A Treviso è invece morto un uomo di 76 anni.

E sempre dalla provincia orobica provengono «i tre pazienti positivi al momento in Sicilia: tutti facenti parte della stessa comitiva in vacanza da Bergamo», ha aggiunto. Borrelli ha infine spiegato che sono stati fatti più di 8.600 tamponi sulla popolazione.

