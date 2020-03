Coronavirus, i dati aggiornati sulla diffusione in Italia

Sono 3.916 i malati per coronavirus in Italia (con un incremento di 620 persone in più rispetto a giovedì) e 197 i morti, 49 in più in 24 ore. Il dato è stato fornito dal commissario Angelo Borrelli nel corso della conferenza stampa alla Protezione civile. I guariti sono l'11,28% del totale dei contagiati, mentre le vittime il 4,25%. Il presidente dell'Iss non esclude che la zona rossa venga estesa a tutta la Lombardia.

Dai dati della Protezione Civile emerge che sono 2.008 i malati in Lombardia, 816 in Emilia Romagna, 454 in Veneto, 139 in Piemonte, 155 nelle Marche, 57 in Campania, 24 in Liguria, 78 in Toscana, 50 nel Lazio, 28 in Friuli Venezia Giulia, 22 in Sicilia, 15 in Puglia, 9 in Abruzzo, 10 in Trentino, 12 in Molise, 16 in Umbria, 4 in provincia di Bolzano, 4 in Calabria, 5 in Sardegna, 3 in Basilicata, e 7 in Valle d'Aosta. Le vittime sono 135 in Lombardia (37 in più di ieri), 37 in Emilia Romagna (+7), 12 in Veneto (+2), 4 nelle Marche, 4 in Piemonte (+2) 3 in Liguria e uno in Lazio e Puglia.

Complessivamente sono finora 4.636 i contagiati totali dal Coronavirus, comprese le vittime e le persone guarite. Quanto ai tamponi, ne sono stati eseguiti 36.359, dei quali oltre quasi 30mila in Lombardia, Emilia Romagna e Veneto.

«La realtà della Lombardia è particolare. I dati mostrano che c'è un incremento in alcune aree, i dati confermano questa crescita e il comitato tecnico scientifico sta lavorando attentamente per capire e suggerire delle misure da adottare, è in fase di discussione e analisi». Lo ha detto il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, durante la conferenza stampa con Angelo Borrelli, parlando della ipotesi di istituire una nuova zona rossa nella Bergamasca o in tutta la Lombardia.

«Il comitato tecnico-scientifico sta analizzando le informazioni e i dati. Per domani sapremo quella che sarà la sorte delle zone rosse» del lodigiano e di Vò Euganeo. Lo ha detto il commissario Angelo Borrelli rispondendo ai cronisti in conferenza stampa.

