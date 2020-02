Coronavirus, i dati aggiornati sul contagio in Italia

Sono 821 i contagiati in Italia per il Coronavirus. Il nuovo dato è stato fornito dal commissario Angelo Borrelli nel corso della conferenza stampa alla Protezione Civile. Il numero tiene conto anche delle 21 vittime - 4 in più di ieri - e dei pazienti guariti.

A questa sera alle 17 sono 46 i guariti e 21 i deceduti, tra i quali tre ultra 80enni ma non sappiamo ancora se sono deceduti per il coronavirus. Lo ha detto il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli nel corso del punto stampa sull'emergenza Coronavirus. «Sono 412 le persone asintomatiche in isolamento domiciliare» ha aggiunto Borrelli.

«I deceduti di oggi sono ultraottantenni e un ultrasettantenne. Vorrei precisare che non sono decedute per il coronavirus o in conseguenza. Questo è un lavoro che farà l'Istituto Superiore di Sanità. Quando avrà i dati ce lo comunicherà». «Il dato importante - ha aggiunto - è che la metà dei contagiati (412) sono persone che sono asintomatiche, o con sintomi lievissimi e che quindi non hanno bisogno di ospedalizzazione. Sono in isolamento domiciliare fiduciario. Altre 345 persone sono ricoverate in ospedali con sintomi e 64 sono ricoverati in terapia intensiva».

Le persone decedute sono due originarie del Veneto, due dell'Emilia-Romagna e 17 della Lombardia. Le ultime quattro vittime sono un uomo di 73 anni di Offanengo (Cremona), due donne, un'80enne di Gandino (Bergamo) e un'86enne di Cene (Bergamo) e un uomo di 85 anni di San Fiorano (Lodi) deceduto però in Emilia-Romagna. Degli 821 ammalati 474 sono in Lombardia, 149 in Veneto, 143 in Emilia-Romagna, 19 in Liguria, 11 in Piemonte, 7 in Toscana, 6 nelle Marche, 2 in Sicilia, 4 in Campania, 3 in Puglia, 1 in Abruzzo, 1 in Calabria e 1 nella provincia di Bolzano. Sono 46 le persone guarite: 40 in Lombardia, 3 nel Lazio, 2 in Sicilia, 1 in Toscana.

«Tutte le vittime hanno un’età elevata e hanno sintomi e malattie pregresse al contagio del Coronavirus poi intervenuto in un quadro clinico complicato. Saranno poi le indagini dell'Istituto Superiore di Sanità a capire se la causa di morte è il Coronavirus o se ha avuto effetti», ha spiegato Borrelli.

