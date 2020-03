Coronavirus, a Bergamo apre il secondo albergo per i malati

A Bergamo dopo il Winter Garden Hotel di Grassobbio, un secondo albergo si trasforma in struttura per ospitare i malati di Covid meno gravi, quelli cioè o dimessi dall'ospedale, ma non ancora negativi e quelli che non possono stare in isolamento a casa. Si tratta dello Starhotels Cristallo Palace, ceduto in comodato d'uso a titolo gratuito.

Ieri è stata sottoscritta la convenzione fra l'Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo, la proprietà dell'albergo e la società Le Rondini srl che si occuperà dell'erogazione delle prestazioni socio-sanitarie. In questo modo si aggiungono 100 posti letto ai 140 già disponibili al Winter Garden.

Alle spese per la gestione (cioè quelle alberghiere come vitto e alloggio e quelle sanitarie) l'Ats farà fronte con i soldi delle donazioni arrivate proprio a questo scopo.

«Siamo a fianco delle strutture sanitarie e amministrative di Regione Lombardia - ha assicurato Elisabetta Fabri, Presidente e AD di Starhotels - Questi sentimenti sono condivisi da ciascun componente del Gruppo Starhotels». «Si tratta di un progetto che dovrebbe costituire un modello da imitare anche altrove - ha aggiunto Roberto Rao, ad delle Rondini -, per dare risposte concrete e rapide al problema delle dimissioni dagli ospedali».

