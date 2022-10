Brescia, così sei irriconoscibile: a Bari un vero flop con figuraccia

Per prima cosa indifeso, poi irriconoscibile. E dunque ingiustificabile. Si fatica anche un po’ a trovare aggettivi adeguati in certe circostanze. È comunque sufficiente essere telegrafici per descrivere il Brescia semplicemente arrivato in Puglia in modalità off. Spento.

Non servono del resto le parole quando c’è un 6-2 a raccontare tutto per filo e per segno.

