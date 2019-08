Zambelli e Stanco: la FeralpiSalò ha due armi in più

«Siamo soddisfatti. Ma per il momento ma siamo sempre attenti al mercato perché di qui a fine mese ci aspettiamo altri colpi per la FeralpiSalò».

Il presidente Pasini non nasconde la soddisfazione per i due nuovi acquisti dei leoni del Garda. A indossare la maglia verdeblù saranno nella prossima stagione l’ex capitano delle rondinelle Marco Zambelli e l’attaccante ex Sambenedettese Francesco Stanco.

Mentre è in corso la campagna abbonamenti, i due calciatori sono stati presentati ufficialmente alla stampa al Turina di Salò e hanno ribadito come la scelta di vestire la maglia del team valsabbino-gardesano sia dettata dalla serietà della società e dalla adesione ad un progetto fatto di valori che va anche oltre al campo: «Sono qui per fare bene quello che ho sempre fatto, giocare a calcio. Essere vicino a casa per me – sottolinea Zambelli che non manca di ringraziare moglie e famiglia, «il motore trainante della mia vita» - non significa vivacchiare, anzi. Inoltre FeralpiSalò è una realtà molto apprezzata nel panorama nazionale ed è una responsabilità quella di entrare a far parte di una società attiva, propositiva verso il mondo sociale».

Ai tifosi, nel giorno di apertura della campagna abbonamenti, l’invito a seguire da vicino i leoni del Garda: «Li faremo divertire – assicura l’ex rondinella – ma c’è bisogno davvero di tutti».

Gli fa eco Stanco: «Sono qui con tanta voglia di scendere in campo con i miei compagni, che non vedo l’ora di conoscere. L’impegno deve essere quello di costruire giorno dopo giorno qualcosa di importante per essere una squadra protagonista».

