Winter Marathon, i bresciani Bellini-Tiberti davanti a tutti nella tappa odierna

Bellini-Tiberti su Fiat 508 C ripartiranno davanti a tutti questa mattina per la seconda tappa della Winter Marathon, la gara di regolarità per auto storiche che da Campiglio porterà le vetture ad attraversare i principali passi dolomitici.

La coppia bresciana ha chiuso al primo posto la tappa di ieri sera Campiglio-Ponte di Legno-Campiglio. Secondi Aliverti-Cadei, terzi Fontanella Malta. Solo settimi i campioni in carica Barcella-Ghidotti.

Il tragitto

Nella tappa odierna si attraverseranno i passi dolomitici più famosi del Trentino-Alto Adige: Mendola, Lavazè, Pramadiccio, Sella, Gardena, Campolongo, Pordoi, Costalunga e Palade. La Fiera di Bolzano sarà doppio snodo della giornata, tra il pranzo all’andata - che anticiperà la salita del Pordoi a quota 2239 - e la cena sulla strada del ritorno verso Madonna di Campiglio.

