Volley, Valsabbina: sfuma il sogno promozione in serie A1

Sfuma definitivamente il sogno della Banca Valsabbina Millenium Brescia di approdare alla finale che porta alla serie A1 di volley femminile. Il sestetto di Beltrami, già sconfitto in gara-1 al PalaGeorge, ha perso anche gara-2 in Piemonte lasciando quindi strada a Mondovì.

Saranno quindi le piemontesi a giocare la finale contro Macerata per conquistare un posto nell'elite della pallavolo femminile. Ieri il sestetto di casa si è imposto per 3-1; la Valsabbina si è illusa conquistando il primo set (25-18) per poi però cedere nei successi tre (25-20, 25-22, 25-18 i parziali per Mondovì).

Resta per la società bresciana la vittoria in Coppa Italia contro San Giovanni in Marignano, ma alla fine non è stato centrato quello che era il vero obiettivo stagionale, peraltro alla portata avendo chiuso le bresciane la stagione regolare al primo posto.

