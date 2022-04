Volley: Valsabbina sconfitta, Consoli dà l'addio ai play off

Domenica da dimenticare per la pallavolo bresciana. Da una parte la Consoli McDonald's Brescia, sconfitta 3-0 in gara-2 da Santa Croce, deve dire addio ai play off di serie A2 maschile.

Dall'altra la Banca Valsabbina Millenium Brescia perde gara-1 della semifinale che vale la promozione in serie A1. Al PalaGeorge infatti Mondovì si impone 3-1 e ora al sestetto di Beltrami, per arrivare a giocarsi la bella nuovamente in casa, non resta che imporsi giovedì in gara-2 in terra piemontese.

Il cammino della Consoli Centrale McDonald's Brescia si è interrotto al San Filippo. Santa Croce ripete il 3-0 di gara-1 nel giorno di Pasqua e stacca il biglietto per il secondo turno di play off. Questi i parziali: 21-25, 21-25, 20-25. Per Brescia resta comunque una stagione positiva.

Inaspettato invece il ko della Valsabbina, reduce dalla vittoria in Coppa Italia di una settimana fa: perso il primo set 25-17, le ragazze di Beltrami si riscattano prontamente (25-14). Poi il buio, con Mondovì che piazza prima il 25-20 e poi il 25-16 che vale il successo per 3-1. Alla Valsabbina non resta che vincere in Piemonte giovedì sera per portare la serie alla bella.

