Volley Valsabbina: inizia con Pinerolo il viaggio per la serie A1

Che il sogno abbia inizio. La Banca Valsabbina Millenium Brescia comincia oggi il suo cammino verso l’Olimpo. A dividere la squadra bresciana dalla serie A1 di volley femminile c’è un ultimo pezzo di montagna da scalare. Per raggiungere il traguardo più importante infatti, dopo solo un anno nel purgatorio della A2, c’è lo spareggio promozione con la regina dell’altro girone, ovvero Pinerolo.

La situazione

Le due squadre si giocheranno la promozione alla meglio delle cinque partite: si comincia oggi alle 20.30 a Chieri (Pinerolo non può giocare nel suo palazzetto perché non conforme ad ospitare una finale): «Adesso viene il bello – dice il capitano della Valsabbina Marika Bianchini -. Finora abbiamo perso solamente due partite in tutto il campionato e già questo è stato un bel traguardo, ma non basta, non siamo per nulla appagate. Siamo molto cariche e motivate per gara-1 in Piemonte, incontreremo una squadra veramente forte e non dovremo fare altro che imporre il nostro gioco fin dalle prime azioni».

La tattica

Bianchini, tenuta precauzionalmente a riposo nella sfida contro Sassuolo, è pronta a rientrare proprio nella serie di match decisiva per la promozione: «Il punto di forza di Pinerolo è sicuramente l’attacco – dice il capitano - ma sanno essere temibili anche in battuta. Dovremo avere pazienza, incassare i momenti negativi per poi contrattaccare con la forza che ci contraddistingue: non vedo l’ora che arrivi il momento di scendere in campo per dimostrare di che pasta siamo fatte. Alle mie compagne meno esperte ho detto che questa è una grandissima occasione e che devono dare il massimo fino alla fine». La serie comincia in trasferta per la Valsabbina perché Pinerolo ha chiuso la regular season del girone B con 52 punti, due in più di Brescia.

Le ex

La squadra piemontese, guidata da coach Michele Marchiaro, annovera in gruppo due ex bianconere: la palleggiatrice Vittoria Prandi, con cui Millenium ha conquistato la sua storica promozione in A1, e Ylenia Pericati l’anno scorso sostituta della titolare Parlangeli. Il punto di forza delle biancoazzurre è però senza dubbio l’opposta classe 1990, e capitano, Valentina Zago, vero e proprio «bomber» della regular season con 455 palloni messi a segno. Gara-2 si terrà domenica 20 alle 17 al PalaGeorge di Montichiari: i biglietti sono acquistabili online attraverso il servizio di Ticketing Do It Yoursef, ma anche in biglietteria al PalaGeorge a partire da un’ora prima dell’inizio della gara. E servirà tutto l’apporto della tifoseria. Perché per la Valsabbina inizia stasera quel viaggio che potrebbe condurre fino al traguardo della serie A1.

