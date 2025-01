Volley serie C, i risultati delle squadre bresciane

L’ultima giornata del girone d’andata di serie C regala risultati a sorpresa per le squadre bresciane.

Femminile

Il turno di campionato al femminile è ricco di partite terminate al quinto set. Il tie break più importante di giornata è però quello della Leonessa Iseo, che nello scontro diretto per il primo posto, si impone per 3-2 sul Capergnanica. Iseo stacca così di un punto Capergnanica, ma viene agganciata da Credara.

Le bresciane compiono un’impresa ribaltando uno svantaggio di 2-0. Dopo aver perso 25-23 e 26-24, in una partita ad altissimo contenuto tecnico, le sebine dilagano nei set successivi: 25-20, 25-18. Cambiata l’inerzia della partita, al tie break la Leonessa non ha ostacoli per imporsi 15-13.

L’unica squadra a chiudere con un bottino pieno di punti è l’Ateam Collebeato, che si impone per 3-1 contro Voscovato (25-12, 20-25, 25-17, 25-22).

Gioia in campo per il Collebeato - © www.giornaledibrescia.it

Al tie break cade invece l’Ecoexport Vallesabbia battuta dalle mantovane dell’Intermedia Medole (22-25, 28-26, 26-21, 27-29, 15-11). In chiave salvezza, perde al quinto sia la Best Delivery Volley Millenium Brescia contro Martinengo (22-25, 25-19, 22-25, 25-19, 6-15), che Valvolley Beretta contro Vizzolo (25-14, 17-25, 26-24, 20-25, 12-15).

Maschile

Nel maschile, il Valtrompia cade al tie break nello scontro diretto che vale il secondo posto contro Merate. I bresciani conservano la seconda piazza, ma con un solo punto di vantaggio sugli avversari. I ragazzi di Gandini rimontano 2 set, ma al tie break vengono sopraffatti nel finale (22-25, 15-25, 25-14, 25-17, 12-15).

Prosegue invece la marcia della capolista Cisano, nonostante i bresciani della Effepi Azzano Mella li costringono al quinto set. La partita è equilibrata, giocata sul filo dei punti praticamente in tutti i set (26-24, 24-26, 20-25, 25-19, 15-13).

Foto di squadra per il Villanuova - © www.giornaledibrescia.it

Continua a vincere la Tecnoace Villanuova sempre più stabilmente al quarto posto. I valsabbini espugnano Milano superando per 3-1 la Powervolley (19-25, 20-25, 25-21, 20-25). Sconfitta per 3-0 invece per Nyfil Montichiari sul campo di Opera (25-19, 26-24, 25-20).

La classifica femminile

Leonessa Iseo, Credara 32; Capergnanica 31; Bolgare 30; Intermedia Medole 27; Ecoexsport Vallesabbia 22; Ateam Collebeato 21; Vescovato 19; Gussola, Vizzolo 15; Volley Millenium 7; San Lazzaro, Valvolley Beretta 6; Martinengo 4.

La classifica maschile

Cisano 36; Valtrompia Volley 32; Merate 31; Tecnoace Villanuova 25; Almevilla 22; Effepi Azzano M., Vizzolo 19; Pizzighettone, 18; Bocconi, Gorlago 17; PowerVolley 11; Opera 9; Scanzo Ranica 6; Tonoli Montichiari 5.