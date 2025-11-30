Volley, serie C: Collebeato e Vallesabbia vincono nei derby

Nel campionato di pallavolo di Serie C, cadono le capolista bresciane sia nel maschile che nel femminile. Per Iseo (femminile) e Villanuova (maschile) arriva la prima sconfitta stagionale.

Femminile

Nel femminile, derby vibrante tra Collebeato e Iseo. Alla fine la spunta l’Ateam Collebeato al tie break. La Leonessa Iseo mantiene comunque la vetta della classifica, ma alle sue spalle rinviene molto forte l’Ecoexport Vallesabbia che nel secondo derby di giornata supera Cologne (3-1).

L’Ateam gioca con coraggio contro un Iseo consapevole dei propri mezzi, ragalando una partita spettacolare, oltre che esaltante. Ottimo prestazione di squadra dell’Ateam con Zanardelli trascinatrice con 26 punti. La squadra di Barbieri mette a segno anche 15 ace, oltre a 17 muri.

Nel secondo derby di giornata, la Faprosid Cologne cade in casa contro l’Ecoexport Vallesabbia per 3-1, con le valsabbine che dopo aver perso il primo 25-18, sfruttando il servizio e un attenta fase di contrattacco per piegare le «cugine» (20-25, 17-25, 17-25).

Sconfitta casalinga al tie break per la Zizioli Fontana Real Volley superata da Vescovato. Gioca bene il Millenium, ma sul campo del Credaro deve incassare l’ottava sconfitta (3-1).

Maschile

Nel maschile, arriva la prima sconfitta stagionale per la Tecnoace Villanuova: Contro il Pizzighettone i ragazzi di Caldera, seppur giocando una buona partita in ricezione, a muro e in difesa, non sfruttano il vantaggio di 2 set a 1, e perdono l'incontro dopo 2 ore e 30’ di gioco. Nel tie break la formazione cremonese conduce sin dall’inizio, grazie al muro e alla difesa.

L’Effepi Azzano Mella vince invece il derby con Castiglione per 3-0 e sale al terzo posto in classifica.

Le classifiche

Girone A femminile: Leonessa Iseo 21; Ecoexport Vallesabbia 20; Intermedia Medole, Bolgare 19; Real Volley 15; Vescovato, Ateam Collebeato 14; Faprosid Cologne 13; Credaro 10: Binasco 8; Gussola, Psg Volley 6; Millenim, Martinengo 0.

Classifica Girone A maschile: Grassobbio 23; Tecnoace Villanuova 21; Effepi Azzano Mella 20; Almevilla 17; Pizzighettone, Merate 15; Missaglia 11; Gorgonzola 9; Castiglione, Crema 8; Brugherio 7; Casalmaggiore 5; Valgandino, Vero Volley 3.