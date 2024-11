Volley serie C, Valtrompia e Iseo continuano a volare

Tra derby e primati, la serie C lombarda di pallavolo ha sempre bresciane protagoniste, sia nel maschile che nel femminile. Continuano a vincere, mantenendo l’imbattibilità, sia il Valtrompia tra gli uomini che l’Iseo tra le donne. Non hanno il primo posto in classifica, perché non sono a punteggio pieno, ma di certo si candidano ad un ruolo da protagoniste nella corsa alla promozione alla B.

Nel maschile

Nel maschile, il Valtrompia Volley di Simone Gandini regola per 3-0 la Tonoli Nyfil Montichiari. Davanti al proprio pubblico i Lupi che chiudono in tre set, dopo aver vinto un primo set combattutissimo (25-23). Più agevoli i restanti parziali (25-16, 25-19). Nei successivi, i padroni di casa conducono nel secondo parziale grazie all’ottima intesa di Sanchez con Cogliati. Molto bene anche Montanari già in palla dopo il lungo stop. Nel terzo parziale i Lupi commettono qualche errore in attacco, ma restano in controllo della partita.

Seconda vittoria invece per la Tecnoace Villanuova sul campo di Gorlago al tie break (20-25, 25-22, 24-26, 26-24, 9-15), con protagonisti gli arbitri che innervosiscono i valsabbini con decisioni dubbie e con 3 cartellini: un giallo, un rosso ed una espulsione per un set. Vittoria meritata per il Villanuova che ha dimostrato volontà e carattere nel terzo set quando il punteggio sembrava sfavorevole. I bresciani non sfruttano poi l’occasione di chiudere la partita nel quarto, ma il tie break premia la Tecnoace.

Villanuova © www.giornaledibrescia.it

Fatica l’Effepi Soft Azzano Mella sconfitto al quinto set sul campo del Merate (22-25, 25-20, 21-25, 25-19, 18-16). I bresciano non riesco ad esprimere il proprio gioco, condizionati dal nervosismo, nonostante a sprazzi fanno valere le proprie qualità tecniche.

Nel femminile

Nel femminile, continua a volare la Leonessa Iseo, con le ragazze di Alessandro Curci brave a fermare la corazzata Bolgare al quinto set. Una vittoria di sofferenza (26-28, 25-19, 12-25, 25-21, 16-14), con le bresciane capaci di reagire ai momenti di difficoltà, come al tie break quando si sono trovate sotto 1-5 e 3-7.

Nel derby salvezza tra il Valvolley Beretta e il Millenium Brescia i tre punti vanno alle leonesse cittadine per 1-3 (22-25, 29-31, 25-21, 21-25), che centrano la prima vittoria stagionale. Restano invece ancora senza punti le gardonesi. Sconfitta anche per l’Ecoexport Vallesabbia sul campo del Vizzolo per 3-1 (25-19, 14-25, 25-22, 25-23), con le bresciane poco determinate e reattive. Scende in campo invece oggi pomeriggio l’Ateam Collebato contro l’Intermedia Medole.

La Millenium Brescia © www.giornaledibrescia.it

Classifiche

Serie C femminile – Girone A

Capergnanica 12; Iseo 11; Bolgare 10; Credara 8; Medole, Vizzolo, Vescovato, Gussola 6; Collebeato 4; Valsabbia, Millenium Brescia 3; Martinengo 2; San Lazzaro 1; Valvolley 0.

Serie C maschile – Girone A

Cisano 12; Valtrompia Volley 11; Merate 8; Pizzighettone, Almevilla, Azzano Mella 7; Villanuova, Vizzolo 5; Opera, Bocconi, Powervolley 3; Montichiari 2; Scanzo Ranica 0.