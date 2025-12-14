Giornale di Brescia
Volley

Volley, serie C: giornata di successi per le squadre bresciane

Luca Prandini
Nel femminile l’unica sconfitta è quella del Millenium che perde il derby con la capolista Leonessa Iseo
Nella decima giornata del campionato di serie C del volley lombardo, le squadre bresciane fanno incetta di successi. Nel femminile arrivano infatti solo vittorie, ad eccezione per le giovani Leonesse del Millenium che perdono il derby con la capolista Leonessa Iseo.

Nel femminile

Iseo vince e conferma il valore e l’esperienza della rosa a disposizione, restando così in vetta al girone. Non perde terreno con le «cugine» l’Ecoexsport Vallesabbia, che grazie ad una prova concreta e di qualità riesce ad espugnare per 3-0 Credaro (18-25, 21-25, 23-25). Travolgente successo anche per la Zizioli Fontana Real Volley contro Gussola per 3-0, confermando un piazzamento nelle parti alte.

Passo avanti per l’Ateam Collebeato che al tie break supera Vescovato, in una partita molto equilibrata e combattuta. Al quinto set arriva anche la vittoria della Faprosid Cologne, che davanti al proprio pubblico batte Binasco al termine di un tie break giocato punto a punto (15-13).

Bel maschile

Nel maschile, l’Effepi Azzano Mella vincendo 3-1 sul campo dell’Almevilla aggancia virtualmente il Grassobbio in vetta alla classifica, con i bergamaschi che però hanno una partita in meno dei bresciani. Torna alla vittoria la Tecnoace Villanuova dopo il rinvio dell'ultima gara di campionato e la precedente sconfitta casalinga contro il Pizzighettone.

Con Crema, squadra di ottime individualità, la compagine valsabbina sotto di 2 set a 0 riesce ad impattare e vincere la gara al quinto set. Vittoria sofferta ma meritatissima per i ragazzi di Caldera e Zanaglio. Dopo alcuni errori di troppo in battuta e difesa nei primi due parziali il Villanuova è cresciuto nel gioco di squadra con una ricezione positiva (62%), un attacco positivo (41%) e 14 muri punto. Si deve arrendere per 3-1 il Castiglione sul campo del Vero Volley.

Le classifiche

Classifica girone A femminile: Leonessa Iseo 27; Ecoexport Vallesabbia 25; Intermedia Medole 22; Bolgare, Real Volley, Ateam Collebeato 19; Vescovato 18; Faprosid Cologne 15; Binasco 12; Credaro 11; Psg Volley 9; Gussola 6; Martinendo 5; Millenium 0.

Classifica girone A maschile: Grassobbio, Effepi Azzano Mella 25; Tecnoace Villanuova 23; Pizzighettone 19; Almevilla, Merate, Missaglia 17; Gorgonzola 14; Crema 12; Casalmaggiore 11; Castiglione 8; Brugherio 7; Vero Volley 6; Valgandino 3.

