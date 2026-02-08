Volley, serie C: nel femminile continua il dominio delle bresciane
Risultati altalenanti per le formazioni bresciane impegnate nel campionato regionale di pallavolo di serie C. Il torneo femminile è comunque una questione ristretta alle squadre bresciane. Nelle prime 5 posizioni ci sono 4 squadre squadre della provincia. Un dominio sotto tutti i punti di vista.
In testa
La capolista Leonessa Iseo espugna il difficile campo della Rocca Vescovato per 3-0, soffrendo nei primi due set, ma vinti con merito per 25-23. Più facile il successo nel terzo (25-21). Tiene il passo della capolista l’Ecoexport Vallesabbia travolgendo per 3-0 le giovanissime atlete del martinengo, che oppongono resistenza solo in apertura (25-19), prima di tracollare sotto i colpi delle valsabbine (25-13, 25-17). Successo anche per il Real Volley, terza forza del campionato che ha la meglio contro Credaro, sempre per 3-0 (25-13, 25-22, 25-22).
Cade invece l’Ateam Volley Collebeato, che resta al quarto posto, ma nello scontro diretto con la Iad Intermedia perde per 3-0 e si fa agganciare a quota 27. In chiave salvezza, preziosa vittoria della Faprosid Cologne per 3-1 contro Gussola, definitivamente staccata e relegata al terz’ultimo posto. Sconfitta invece per 3-0 per il Millenium sul campo di Binasco.
Nel maschile
Convincenti vittorie per i bresciani impegnati nel torneo maschile. L’Effepi Soft Azzano Mella si conferma al secondo posto grazie al successo al tie break contro i Diavoli Rosa. Accorcia le distanze la Tecnoace Villanuova che consolida il terzo posto vincendo per 3-0 sul campo del Vero Volley Monza. In chiave salvezza fondamentale vittoria per 3-0 per Castiglione contro Valgandino per 3-0.
Le classifiche
Girone A femminile: Leonessa Iseo 37; Ecoexport Vallesabbia 32; Real Volley 29; Intermedia Medole, Ateam Collebeato 27; Vescovato, Bolgare 26; Binasco 22; Faprosid Cologne 21; Credaro 17; Psg Volley 12; Gussola 9; Martinendo 8; Millenium 1.
Girone A maschile: Grassobbio 39; Effepi Azzano Mella 34; Tecnoace Villanuova 31; Pizzighettone 28; Missaglia 26; Merate 25; Almevilla 24; Gorgonzola 20; Crema 19; Casalmaggiore 15; Castiglione 13; Brugherio 9; Vero Volley 8; Valgandino 6.
