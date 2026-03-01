Volley, serie C: il Real Volley batte la Leonessa Iseo nel derby
Nel campionato lombardo di serie C, il torneo femminile regala continue emozioni, di giornata in giornata. Nel diciassettesimo turno il derby tra la Leonessa Iseo e il Real Volley, che vede opposte le prime due della classe, ad avere la meglio è il Real, che espugna il campo sebino per 3-1.
In classifica non ci sono variazioni di piazzamento, perché Iseo resta capolista solitaria, ma la prova di forza del Real è un segnale importante per il proseguo della stagione. Il dominio bresciano resta comunque totale, perché al terzo posto si conferma la Vallesabbia che batte per 3-1 Vescovato. Mentre al quarto posto risale l’Ateam Collebeato che nel secondo derby di giornata piega per 3-0 la Faprosid Cologne. Bella vittora invece sul fondo della classifica per il Millenium, che batte per 3-1 il Psg Volley.
Nel maschile cade a sorpresa l’Effepi Soft Azzano Mella sul campo del Missaglia per 3-0, e in classifica viene scavalcato al secondo posto dai cugini della Tecnoace Villanuova. I valsabbini vincono con un netto 3-0 contro l’Almevilla e si avvicinano alla capolista Grassobbio. Infatti il colpo di giornata arriva dal Castiglione che espugna proprio il campo della capolista imponendosi al tie break, conquistando 2 punti fondamentali nella corsa alla salvezza.
Le classifiche
Girone A maschile: Grassobbio 43; Tecnoace Villanuova 40; Effepi Azzano Mella 39; Missaglia 33; Pizzighettone 31; Almavilla 29; Merate 28; Crema 22; Casalmaggiore 21, Gorgonzola, Castiglione 20; VeroVolley 13; Brugherio 11; Valgandino 6.
Girone A femminile: Leonessa Iseo 43; Real Volley 37; Ecoexport Vallesabbia 36; Intermedia Medole, Ateam Collebeato 33; Bolgare 32; Vescovato, Binasco 30; Faprosid Cologne 21; Credaro 20; Psg Volley 17; Gussola 13; Martinendo 8; Millenium 4.
