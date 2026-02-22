Volley, serie C: domina la Leonessa Iseo, vincono Villanuova e Azzano Mella
Cominciano a delinearsi le classifiche maschili e femminili per le squadre bresciane impegnate nei campionati di serie C.
Nel femminile
Nel femminile prosegue il dominio bresciano. La Leonessa Iseo ha un cammino inarrestabile verso la promozione. Sul campo del Gussola rifila un buon 3-0 alla squadra cremonese, pur faticando più del previsto contro la terz’ultima in classifica (23-25, 23-25, 21-25).
Alle spalle delle sebine salgono le ragazze della Zizioli Fontana Real Volley, che si impongono nel derby con l’Ateam Volley Collebeato al tie break. Fatta eccezione del primo set, vinto dal Real con un netto 25-14, il resto della partita è stato quanto mai equilibrato vinto al quinto dalla Zizioli Fontana per 15-8.
L’Ecoexport Vallesabbia scivola così in terza posizione, perché perdendo al tie break nel palazzetto di Manerba del Garda contro il Binasco (7-15 al quinto), si trova dietro al Real di un punto. In chiave salvezza perde per 3-0 la Faprosid Cologne sul campo del Bolgare (25-19, 25-15, 25-18), mentre il Millenium cade sul parquet di Vescovato sempre per 3-0 (25-21, 25-16, 25-14).
Nel maschile
Nel torneo maschile, l’Effepi Azzano Mella vince al tie break lo scontro diretto con la capolista Grassobbio. I bergamaschi pur confermandosi al primo posto, devono però registrare la prima sconfitta in campionato dopo 15 vittorie consecutive. I bresciani per contro, consolidano il secondo posto, portandosi a 3 lunghezze dai «cugini» riaprendo di fatto la corsa finale alla promozione.
Ad approfittarne sono anche i ragazzi di Stefano Caldera, della Tecnoace Villanuova, sempre più solidi in terza posizione grazie alla vittoria per 3-0 sul campo del Merate (17-25, 23-25, 27-29). In chiave salvezza, fondamentale vittoria per 3-0 del Castiglione contro il Gorgonzola (25-17, 25-22, 25-17).
Le classifiche
Girone A Maschile: Grassobbio 42; Effepi Azzano Mella 39; Tecnoace Villanuova 37; Missaglia 30; Almavilla 29; Pizzighettone, Merate 28; Crema 22; Gorgonzola 20; Casalmaggiore, Castiglione 18; VeroVolley 13; Brugherio 9; Valgandino 6.
Girone A Femminile: Leonessa Iseo 43; Real Volley 34; Ecoexport Vallesabbia, Intermedia Medole 33; Ateam Collebeato, Vescovato 30; Bolgare 29; Binasco 27; Faprosid Cologne 21; Credaro 20; Psg Volley 17; Gussola 10; Martinendo 8; Millenim 1.
