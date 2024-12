Volley serie C, nel femminile la Leonessa Iseo conquista la vetta

Se nel torneo maschile di serie C gli equilibri di forza sembrano essersi ormai assestati, nel femminile il campionato si riapre improvvisamente. Nell’undicesima giornata succede un po’ di tutto, con anche alcuni risultati inattesi. Merito della vittoria del bresciano Michele Castelli, il quale alla guida dell’Intermedia Medole ha travolto la capolista Capergnanica per 3-0. Con i concomitanti risultati dagli altri campi in vetta alla classifica sale la Leonessa Iseo, sia pur in coabitazione proprio con Capergnanica e Bolgare.

Tra le donne

Le sebine vincono in modo netto la sfida con San Lazzaro per 3-0 (25-12, 25-19, 25-13). Il momento di appannamento per la Leonessa sembra ormai alle spalle, e la lotta alla promozione si fa sempre più intensa. Le bresciane giocano bene nella fase di contrattacco, e non concedono nulla alle avversarie grazie ad una battuta attenta ed incisiva.

Nell’unico derby bresciano di giornata al femminile, vince la Millenium Brescia contro l’Export Vallesabbia. La sfida si chiude al tie break, con le valsabbine che sprecano alcune buone occasioni per fermare il Millenium (16-25, 25-23, 28-26, 11-25, 15-12). Ma le giovani leonesse hanno il merito di lottare con le unghie e con i denti per l’intera durata della partita.

C’è festa grande anche in Valtrompia, per la prima vittoria stagionale del Valvolley Beretta che supera per 3-1 Martinengo in una delicata sfida salvezza che rilancia le speranze delle ragazze di Giovanni Ghilardi (26-28, 25-15, 25-16, 25-22). Cade in casa l’Ateam Collebeato superata dal Credara per 3-0 (17-25, 24-26, 19-25).

Nel maschile

Nel maschile, prosegue l’inseguimento del Valtrompia alla vetta. La squadra di Simone Gandini vince facilmente sul campo dell’Opera per 3-0 (25-17, 25-19, 25-15). Tuttavia la capolista Cisano non arresta il suo cammino riuscendo a piegare i bresciani della Tonoli Nyfil Montichiari per 3-0 (25-17, 25-17, 25-17).

Esulta il Valtrompia

Continua invece a stupire la Tecnoace Villanuova che centra l’ennesima vittoria stagionale espugnando il campo del Vizzolo al tie break (22-25, 19-25, 25-17, 25-20, 12-15). E torna al successo l’Effepi Azzano Mella che piega Gorlago per 3-0 (25-19, 25-19, 25-21).

Il Villanuova

Le classifiche

Maschile: Cisano 31; Valtrompia Volley 28; Merate 26; Tecnoace Villanuova 22; Almevilla 18; Gorlago, Vizzolo, Pizzighettone, Effepi Azzano M. 16; Bocconi 12; PowerVolley 8; Opera, Scanzo Ranica 6; Tonoli Montichiari 5

Femminile: Leonessa Iseo, Bolgare, Capergnanica 27; Credara 26; Intermedia Medole 23; Ateam Collebeato, Vescovato, Ecoexsport Vallesabbia 18; Vizzolo, Gussola 13; Volley Millenium 5; San Lazzaro, Valvolley Beretta 4; Martinengo 2