Volley serie C, la Leonessa Iseo ritrova la vetta della classifica

Dopo la sesta giornata, la serie C del volley lombardo inizia a delineare le gerarchie di potere, sia nel torneo maschile che nel femminile. E per i colori bresciani ci sono buone notizie in entrambi i movimenti.

Nel femminile

Nel femminile, la Leonessa Iseo ritrova la vetta della classifica. Le sebine superano per 3-0 l’Intermedia Medole dopo un primo set combattuto (26-24). Più agevoli i parziali successivi (25-15 e 25-17), nei quali il tecnico Alessandro Curci riesce a ruotare gran parte delle ragazze a disposizione.

L’Iseo centra la sesta vittoria su 6 partite, e aggancia il Capergnanica che vince al tie break contro l’ottima Ecoexport Vallesabbia. Le bresciane giocano bene, ma peccano di qualche errore nei momenti cruciali del quarto set: i progressi delle ragazze di Francesco Franceschini sono comunque evidenti nelle ultime settimane.

Nessun punto invece per il resto della pattuglia bresciana. Il Millenium Brescia cade a San Lazzaro per 3-1 (25-19, 12-25, 28-26, 25-21), l’Ateam Collebeato scivola a Vizzolo per 3-1 (25-12, 25-19, 15-25, 25-23), mentre il Valvolley Beretta si arrende in casa per 3-0 al Bolgare (17-25, 11-25, 16-25).

Nel maschile

Ottima vittoria al PalaLupo per il Valtrompia Volley con una buona risposta alla sconfitta della scorsa settimana a Cisano. I lupi entrano in campo subito determinati e interpretano al meglio una partita dalle numerose insidie, visto il valore dell’Azzano Mella: finisce 25-21, 25-23, 25-14. Dopo un primo set condotto ampiamente, nel secondo parziale i lupi giocano punto a punto, per poi mostrarsi più cinici sul finale, mentre il terzo è la fotocopia del primo. Per l’Effepi Azzano una sconfitta in parte decisa dall’andamento del secondo set, nel quale non sono state sfruttate alcune opportunità per riaprire la partita.

Terza vittoria su tre trasferte invece per la Tecnoace Villanuova, contro l’Almevilla, quarta forza del campionato. Vittoria netta dei valsabbini che volano al quarto posto con una partita in meno. Successo meritato, con una buona prova di squadra in ricezione (74%) e in attacco (49%), grazie alle prestazioni sopra le righe di Dalpiaz al centro (7 punti e 100%), Raus (20 punti) e Togni (9 punti).

La Tonoli Nyfil Montichiari cade invece sul campo dello Scanzo Ranica per 3-1, dopo un brillante primo set vinto 22-25. Peccato per l’andamento del terzo e quarto set persi ai vantaggi (31-29, 26-24).

Classifiche

Maschile: Cisano 18; Valtrompia Volley 14; Merate 12; Tecnoace Villanuova 11; Pizzighettone, Almevilla, Effepi Azzano M. 10; Vizzolo, Gorlago 8; Opera, Bocconi 5; PowerVolley 4; Scanzo Ranica 3; Tonoli Montichiari 2.

Femminile: Leonessa Iseo, Capergnanica 17; Credara 14; Bolgare 13; Vescovato 12; Vizzolo, Intermedia 9; Ateam Collebeato, Ecoexsport Vallesabbia 7; Gussola 6; San Lazzaro 4; Volley Millenium 3; Martinengo 2; Valvolley Beretta 0.