Volley serie C, i risultati delle bresciane nel weekend

La nona giornata del campionato lombardo di pallavolo di serie C sorride alla Tecnoace Villanuova che vince il derby maschile con l’Azzano Mella per 3-0. Festeggiano anche Valtrompia (maschile) e Collebeato (femminile).

Nel maschile

La Tecnoace Villanuova si conferma la rivelazione di questa prima parte di stagione. I ragazzi di Stefano Caldera superano per 3-0 la Effepi Azzano Mella (23-25, 24-26, 21-25), al termine di una partita combattutissima. Quarta vittoria su 4 trasferte per la Tecnoace Villanuova che vale il quarto posto in classifica. Per i valsabbini buona prova di squadra in ricezione (86%), in attacco (49%), con il centrale Dal Piaz protagonista a muro con 5 punti.

Il Valtrompia Volley torna vittorioso da Vizzolo dopo una partita dominata sotto ogni aspetto, imponendosi per 3-1(23-25, 25-21, 25-23, 25-21). Una vittoria importante che consolida il secondo posto in classifica. Tra i protagonisti assoluti lo schiacciatore Grezzi che mette a referto 17 punti.

Valtrompia maschile

Sconfitta casalinga per i giovani ragazzi della Tonoli Nyfil Montichiari superati per 3-0 da Gorlago (18-25, 22-25, 20-25).

Nel femminile

Nel femminile vittoria convincente per l’Ateam Collebeato, che espugna il PalaSguaitzer di Mantova per 3-1, superando il San Lazzaro (19-25, 20-25, 25-22, 14-25). «La partita è stata giocata a ritmi bassi e per noi queste sono le partite più complicate – spiega il tecnico Enrico Peli -. Abbiamo sofferto solamente nel terzo set, nonostante abbiamo avuto delle occasioni per vincerlo. Sono però contento della reazione avuta nel quarto parziale».

Esulta il Collebeato

Raccoglie meno di quanto meritato invece l’Ecoexport Valsabbia di Francesco Francescini. Le bresciane cadono al tie break contro le cremonesi del Gussola. Le valsabbine, dopo aver perso il primo set ai vantaggi (27-25), riescono rovesciare l’inerzia della partita portandosi sul 2-1 in modo netto(25-19, 25-20). Le cremonesi hanno però la forza di reagire nel quarto set (25-22), andando poi a conquistare il successo nel quinto set per 15-12.

Sconfitta casalinga per il Millenium Brescia che contro l’ostico Credara lotta per più di un’ora, ma senza riuscire ad impensierire le avversarie che chiudono per 3-0 (13-25, 15-25, 19-25). Il derby tra il Valvolley Beretta e la Leonessa Iseo si disputerà in posticipo lunedì 9 dicembre.

Le classifiche

Maschile: Cisano 27; Valtrompia Volley 23; Merate 21; Tecnoace Villanuova 17; Almavilla 15; Gorlago 14; Pizzighettone 13; Effepi Azzano M. 12; Vizzolo, Bocconi 11; PowerVolley 7; Opera 5; Scanzo Ranica 4; Tonoli Montichiari 3.

Femminile: Capergnanica 24; Leonessa Iseo, Bolgare 21; Credara 20; Intermedia Medole 17; Ateam Collebeato, Vescovato 15; Ecoexsport Vallesabbia 14; Vizzolo 12; Gussola 11; San Lazzaro 4; Volley Millenium 3; Martinengo 2; Valvolley Beretta 1.