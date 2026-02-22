Volley, serie B femminile: Brescia aggancia il Vobarno al primo posto

Vittorie che infiammano i vertici della classifica, un successo che vale un altro concreto passo verso un finale di stagione tranquillo e un ko che invece tinge sempre più di scuro le tinte della stagione.

La sedicesima giornata di B femminile porta tre affermazioni e una sconfitta per le bresciane, con destini che cominciano a delinearsi e altri la cui corsa si fa sempre più accesa.

I successi in B2

Partendo da quest'ultimo aspetto, fari puntati sulla B2 dove il successo da tre punti del Brescia Volley vale l'aggancio al primo posto in graduatoria ai danni di Vobarno, che pure vince ma solo al tie break, lasciando così un punto per strada.

Le cittadine spengono in tre set il fanalino di coda Lagaris, con una prova che non palesa cali di concentrazione e anzi viene aperta con autorità e poi è amministrata con la giusta testa. Se il primo set lascia poco spazio all'interpretazione, rivelando nel parziale di 25-10 quello che di fatto è un autentico dominio di Brescia, i due successivi si chiudono con meno margine, ma comunque con il pieno controllo delle biancazzurre. Le ospiti, infatti, provano ad impensierire nelle prime frazioni di periodo, ma la manovra del sestetto guidato da coach Irene Bonfadini è lucida e può contare su una maturità e una coralità che sgombrano il campo presto da pericoli e consentono in entrambi i casi di chiudere 25-18 per tre punti che valgono la vetta.

Costretta ora a condividere quest'ultima è Vobarno che per far fruttare in positivo la trasferta sul campo di Smk Busto Motor Company deve recuperare per due volte e giocarsi 5 set. Primo e terzo periodo, infatti, si risolvono in favore delle padrone di casa che se li aggiudicano rispettivamente per 25-22, dopo allungo decisivo nel finale, e 25-16, al termine di una frazione sempre ampiamente condotta.

Il Vobarno

Dal canto suo Vobarno annulla il vantaggio una prima volta, per 23-25, e non senza fatica, poiché guadagnato margine, vede le avversarie rosicchiarlo via via per un finale di periodo sofferto, e una seconda per 22-25. In questo caso, la Nuova Bstz Omsi guadagna terreno e lo protegge senza eccessivi patemi. Al quinto set poi la compagine valsabbina parte bene e si prende un po' di distanza, fronteggia il rientro delle padrone di casa, impedendo alle stesse di agganciare, e chiude 13-15.

La classifica

Girone B: Brescia Volley e Nuova Bstz-Omsi Vobarno 35, Asd Volley Lurano 31, Volley Academy V&V 29, Trentino Energie Argentario 27, Recoaro Tml Como 27, Pallavolo Zanica 25, Cartiera dell'Adda 25, Volley Barzanò 25, Electro Adda Olginate 22, Valpala Evoca Group 20, Studio55 AtaTrento 16, Smk Busto Motor Company 15, Asd Lagaris Volley 4.

Cosa succede in B1

In B1 vince ancora al tie break Torbole Casaglia che rimonta per due volte la Rothoblaas Volano, e protegge la permanenza in categoria. La squadra di coach Irene Favero, perso il primo periodo 25-23, si produce in un'immediata reazione nel successivo che pure non apre al meglio, ma raddrizza nel mezzo prendendo poi strada, e chiude con margine 17-25. Poi perde il terzo 25-16, ma ancora riesce a replicare, con una quarta frazione di gara condotta dall'inizio alla fine e messa in archivio per 22-25. Nell'ultimo atto, poi, non consente alle avversarie di spostare la contesa in uno spalla a spalla dispendioso, al contrario incanala subito il tie break sui giusti binari, lo spacca 5-10, quindi lo porta a casa per 8-15.

«Una prestazione che più corale di così non poteva essere – spiega coach Favero – dare fiducia a tutte le ragazze che se lo stanno meritando da mesi è una contentezza impagabile. La statistica non può ignorare la prestazione sopra le righe di Marchesini in attacco, la solidità in seconda linea grazie a Simsi e Severi, e la solita, e non scontata capitan Carnevali che non molla mai il presidio della rete. E poi c'è una carta magica chiamata Lumini».

Cammino sempre più compromesso, invece, per la Promoball che nella complicatissima sfida con la prima della classe, la Banca Annia Aduna Padova, soccombe in tre set. La formazione biancorossa si batte con orgoglio e carattere, ma non riesce a strappare alcunché alla squadra di casa che risolve a proprio favore i tre periodi con i parziali di 25-18, 25-20, 25-22.

La classifica

Girone C: Banca Annia Aduna 45, Azimut Giorgione* 42, Smapiù Arena Volley 37, Gps Volley Group Schio* 27, Volksbank Vicenza 25, Orotig Peschiera 24, Pallavolo Picco Lecco* 23, Torbole Casaglia 21, Cortina Express Imoco 20, Pallavolo Don Colleoni* 16, Brembo Volley 16, Rothoblaas Volano 16, Isuzu Cerea 12, Promoball Sanitars 6. *una partita in meno