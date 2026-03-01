Volley, serie B maschile: vince solo l’Asola Remedello

La diciassettesima giornata del campionato di serie B maschile consegna alle cronache bresciane un bilancio agrodolce, condito dal riscatto della Motta & Rossa Asola Remedello, ma anche dagli zero punti del Team Volley Cazzago e della Ferramenta Astori, che riaccendono le preoccupazioni in ottica salvezza.

Il successo

Dopo un periodo d’ombra, costellato da sei ko consecutivi, torna dunque a correre l’Asola Remedello e lo fa nel modo più convincente possibile, rifilando un secco 3-0 (25-19, 25-11, 25-16) al fanalino di coda Modena Volley. E la vittoria ha un sapore doppio per i bassaioli.

All’andata infatti gli emiliani avevano ottenuto proprio contro l’Asola Remedello il loro unico successo stagionale, e il 3-0 di ieri certifica dunque la vendetta dei bresciano-mantovani. Ma non solo, perché i tre punti permettono ai ragazzi di coach Ghitti di risalire all’undicesimo posto, sorpassando i cugini del Team Volley Cazzago e agganciando la zona play out, al momento condivisa con il Vero Volley Monza.

A Cremona

A proposito dei franciacortini, niente impresa il Team Volley, che cade 3-0 in trasferta (26-24, 25-22, 25-16) sotto i colpi della Pallavolo Cremonese, nuova seconda forza del girone B. Ma il ko non rende giustizia alla prova di cuore dei Puma, cui resta il rammarico per i primi due set giocati alla pari e ceduti ai padroni di casa soltanto nelle battute finali. Dodicesima posizione che al momento condannerebbe i franciacortini alla retrocessione in serie C.

Nella Bassa

Sempre più critica la situazione della Ferramenta Astori Montichiari, sconfitta in terra bresciana 3-1 (14-25, 25-20, 22-25, 18-25) nello scontro diretto con il Vero Volley Monza. Quello che doveva essere un fondamentale crocevia salvezza si è trasformato in occasione persa per i bassaioli, sempre più penultimi a -6 dalla coppia delle bresciane in undicesima e dodicesima posizione.

Gara iniziata in salita per via di un approccio molto timido, ma alla distanza i monteclarensi sanno reagire, aggiudicandosi il secondo parziale. Nonostante poi un match proseguito sul filo dell’equilibrio, sono poi i giovani brianzoli a mantenere lucidità nei momenti chiave, aggiudicandosi l’intera posta in palio e complicando sempre di più il momento dei ragazzi della Ferramenta Astori.

La classifica

Sassuolo 42; Cremonese 36; Fiorano Modenese 35; Cisano 34; Scanzorosciate 30; Villadoro Modena 29; Ongina 28; Soliera 24; Anderlini Modena 23; Monza 21; Asola Remedello e Cazzago 19; Montichiari 13; Modena Volley 4