Volley serie B maschile, tornano a sorridere Montichiari e Cazzago

Crisi spezzata per due bresciane su tre nel girone C di serie B maschile. Tornano infatti a sorridere Ferramenta Astori Montichiari e Radici Products Cazzago, mentre scivola sempre più giù la Kema Asola Remedello.

A Montichiari

Quella di Montichiari contro Benacus è oltretutto una vittoria pesantissima per i ragazzi di coach Tonoli che non solo mandano al tappeto 3-0 (28-26, 26-24, 25-22) una diretta concorrente per l’alta classifica, ma agganciano anche il Villadoro Modena, sconfitto dalla capolista Bologna, al quarto posto a quota 23. A una sola gara dalla sosta natalizia torna dunque a splendere il sole sulla formazione bassaiola, che ha da poco festeggiato la riuscita dell’operazione di Leonardo Ventura, dopo l’infortunio al tendine d’Achille subito nelle scorse settimane.

Le altre sfide

Turno favorevole anche per la Radici Products Cazzago, con i franciacortini che ritrovano i tre punti grazie al 3-0 (25-21, 25-19, 25-21) inflitto al fanalino di coda Imecon Crema. E dopo tre ko consecutivi era la svolta che serviva ai ragazzi di coach Tiberti che tornano a respirare aria di salvezza, volando a +4 sulla zona rossa.

3-0 al passivo (25-20, 25-22, 25-19) invece per la Kema Asola Remedello, che, contro la Pallavolo Cremonese, colleziona l’ottavo ko nelle ultime nove gare, certificando ancora una volta il momento di crisi da cui la formazione di coach Fasani sta faticando a rialzarsi.

Il prosismo turno

Archiviato il secondo e ultimo turno infrasettimanale del girone d’andata, le formazioni bresciane maschili torneranno in campo già domani sera per l’ultimo appuntamento del 2024. Riflettori puntati sul derby in programma tra Kema Asola Remedello e Radici Products Cazzago (ore 20.30) che metterà già in palio una bella fetta di salvezza, ma anche sul testacoda tra Caselle e Ferramenta Astori Montichiari (ore 18), che potrebbe certificare l’avvenuta guarigione della formazione bassaiola.

La classifica

Bologna 29; Mirandola 28; Scanzorosciate 27; Villadoro Modena e Montichiari* 23; Benacus 22; Cremonese 19; Modena Volley e Cazzago* 14; Caselle 13; Ongina 12; Grassobbio 10; Asola Remedello 9; Carpi* 5; Crema 4. *una partita in più