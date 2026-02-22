Volley, serie B maschile: Cazzago vince 3-0 il derby con l’Asola Remedello

Luci e ombre per il volley maschile di serie B. La sedicesima giornata celebra il trionfo totale del Team Volley Cazzago che, nello scontro diretto per la permanenza in categoria, manda al tappeto la Motta & Rossi Asola Remedello con un pesantissimo 3-0 (25-13, 25-19, 25-13) che sposta gli equilibri della classifica.

Niente da fare invece per la Ferramenta Astori Montichiari. Contro la seconda forza del girone Fiorano Modenese arriva un ko per 3-0 (25-13, 25-15, 25-20) che conferma la solidità degli emiliani, spezzando le speranza di colpaccio dei bresciani.

La sfide

Ma il focus resta sul derby. I tre punti valgono infatti il sorpasso in classifica dei franciacortini propri ai danni dei bassaioli, scivolati ora in terzultima posizione. Decima piazza momentanea invece per il Team Volley che, ad oggi, giocherebbe i play out in posizione di forza con il Vero Volley Monza. La terza vittoria in quattro gare è dunque ossigeno puro per i ragazzi di coach Peli che rilanciano con prepotenza la propria candidatura in chiave salvezza.

Momento all’opposto invece per i bassaioli, al sesto ko consecutivo e ora ufficialmente in crisi. Passando alla partita la superiorità dei padroni di casa è schiacciante. La Motta & Rossi non è quasi mai in gara, se non per qualche scambio nel secondo set, ma decisamente troppo poco per impensierire un Team Volley che vola sulle ali dell’entusiasmo e si conferma perfetto in ricezione e in fase offensiva.

Niente impresa invece per la Ferramenta Astori Montichiari che vede comunque complicarsi la sua situazione di classifica. La quinta sconfitta di fila – è solo uno il set conquistato nelle ultime cinque – mantiene i bassaioli in penultima posizione con tredici punti. Con cinque punti la Ferramenta Astori sarebbe ai play out, ma serve assolutamente ritrovare una vittoria che manca da troppo tempo.

La classifica

Sassuolo 40; Fiorano Modenese 35; Cremonese 33; Cisano 31; Ongina e Scanzorosciate 27; Villadoro Modena 26; Soliera 24; Anderlini Modena 23; Cazzago 19; Monza 18; Asola Remedello 16; Montichiari 13; Modena Volley 4