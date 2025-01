Volley serie B maschile: fa festa Cazzago, Remedello sempre più giù

Il 2025 delle formazioni bresciane iscritte al campionato di serie B maschile di volley si apre così come si era chiuso il 2024. Fa festa dunque la Radici Products Cazzago, vittoriosa 3-2 (25-22, 19-25, 25-20, 20-25, 15-13) nello scontro salvezza con il Caselle, mentre si lecca ancora le ferite la Kema Asola Remedello, ko 3-0 (18-25, 19-25, 19-25) contro il Villadoro Modena e classifica sempre più pericolosa. Il tutto con la Ferramenta Astori Montichiari spettatore interessato, dato che i bassaioli sono stati costretti ad osservare il turno di riposo forzato come da programma.

In Franciacorta

Equilibrio totale. Si può descrivere così la sfida della Radici Products, che manda al tappeto Caselle al quinto set sul filo di lana, strappando due punti preziosissimi in chiave salvezza. Il terzo successo consecutivo proietta infatti i franciacortini in settima piazza, al momento a +9 sulla zona retrocessione, ma chiude anche il girone d’andata dei ragazzi di coach Tiberti, dato che il prossimo weekend saranno loro a dover osservare il turno di riposo previsto dal calendario.

Nel Mantovano

Non sono invece bastati alla Kema Asola Remedello i 19 punti messi a terra dal tandem Bacchin-Peslac per tornare a fare punti dopo un digiuno infinito. Un successo in appena undici gare è bottino troppo magro per i ragazzi di coach Fasani, chiamati in fretta a invertire il trend per riaccendere la speranza in ottica salvezza. Al momento infatti i bassaioli, terzultimi, navigano in piena zona rossa, ma preoccupano soprattutto i soli due set conquistati nelle ultime quattro uscite, seppur condizionate da un calendario certamente non in discesa.

Nei primi due set l’Asola Remedello fatica a ingranare e gli emiliani ne approfittano per chiudere agilmente 18-25 e 19-25. Ma nel terzo set l’ottima reazione messa in campo dai bassaioli mantiene la Kema a contatto (7-8 prima e 18-21), prima del definitivo allungo del Villadoro (19-25).

Classifica

Mirandola 34; Bologna 32; Scanzorosciate 30; Villadoro Modena 29; Benacus 26; Montichiari 23; Cazzago** e Cremonese 19; Ongina e Caselle 17; Modena Volley* 16; Grassobbio 10; Asola Remedello 9; Carpi 6; Crema* 4. *una partita in meno. **una partita in più.