Volley serie B maschile, Cazzago conquista il derby battendo Remedello

Il derby è franciacortino. L’ultimo turno del 2024 vale una festa per la Radici Products Cazzago, che supera 3-1 (30-32, 30-28, 22-25, 20-25) la Kema Asola Remedello in terra mantovana conquistando tre punti pesantissimi in chiave salvezza. I ragazzi di coach Tiberti volano così in ottava piazza a quota 17, mentre la Kema resta ancorata sul fondo della classifica, ora a -6 dalla zona play out.

La sfida bresciana

La gara resta in bilico fin dai primi scambi e i primi due set sembrano procedere in fotocopia. L’Asola Remedello allunga (16-14), prima del rientro in partita della Radici Products, che impatta proprio sul finale trascinando la contesa ai vantaggi. Qui la guerra di nervi è totale e, se nel primo sono i franciacortini a festeggiare, nel secondo sono i bassaioli a rimettere la gara in parità.

Dal terzo set però sono gli ospiti a prendere il controllo del match. La Kema commette troppi errori e il Cazzago gestisce il vantaggio, riuscendo ad allungare proprio sul filo di lana (22-25). Nel quarto parziale il copione non cambia, anzi. I padroni di casa restano in partita per pochi scambi, poi è la Radici Products a mettere la freccia (12-16), gestendo il vantaggio fino alla fine (20-25). Seconda vittoria consecutiva dunque per i franciacortini, che arrivano alla sosta natalizia con un vantaggio considerevole sulla zona retrocessione.

In Veneto

Prova di maturità fallita invece per la Ferramenta Astori Montichiari, che non riesce a ripetersi dopo la bella vittoria ottenuta mercoledì contro il Benacus, crollando 3-0 (25-18, 25-23, 25-21) sul parquet del Caselle. Il ko fa scivolare i bassaioli in sesta piazza, ormai a -9 dalla vetta con una gara in più rispetto alla capolista Bologna.

Ma il rammarico dei ragazzi di coach Tonoli è tutto per il secondo set, chiuso sul 25-23 dai veronesi nonostante i 12 errori commessi contro i soli 5 dei bresciani. Sosta invernale che si prolungherà poi per la Ferramenta Astori, dato che i bassaioli al rientro osserveranno il turno di riposo, tornando in campo il 18 gennaio per l’ultima gara del girone d’andata.

La classifica

Bologna 32; Mirandola** 28; Scanzorosciate 27; Villadoro Modena 26; Benacus e Montichiari* 23; Cremonese 19; Cazzago* 17; Modena Volley e Caselle 16; Ongina 15; Grassobbio 10**; Asola Remedello 9; Carpi 5; Crema 4. *una partita in più. **una partita in meno